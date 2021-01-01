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الكيلة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي لحماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

الأربعاء 13 يناير 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي لحماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية



رام الله/سما/

جددت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً المرضى منهم، في ظل تفشي فيروس كورونا، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسري المرضى وكبار السّن وإلزام الاحتلال بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لهم بإشراف لجنة دولية محايدة.

وأشارت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، الى أن تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بفيروس كورونا باسل مخلوف عجاج (45 عاما)، من بلدة صيدا في طولكرم، تستلزم تدخلاً عاجلاً لتدارك الوضع الصحي للأسرى في السجون.

وتابعت، إن إمعان إسرائيل في إهمالها الطبي بحق الأسري خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا يعد بمثابة قرار بقتل الأسري ببطء.

وحملت وزيرة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عجاج، ورفاقه الأسرى، لا سيما المرضى منهم، في ظل استمرار انتشار الوباء داخل السجون.

وبحسب البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني فإن (191) إصابة بفيروس "كورونا" سُجلت بين صفوف الأسري، منذ بداية انتشار الوباء، وكان آخرها يوم أمس في قسم (4) في سجن "ريمون"، والذي يقبع فيه (90) أسيرا، بينهم (43) من المرضى، وأربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم عن (60) عامًا.

#مي الكيلة #وزيرة الصحة الفلسطينية #السجون الاسرائيلية #الاسرى #الاسرى الفلسطينيين

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