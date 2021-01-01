أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

غزة/سما/

جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل، اليوم الأربعاء، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك، على النحو التالي:

البندورة: 1 ك = 1.5 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

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القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 3 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10

دجاج: 9.5

لحمة: 36