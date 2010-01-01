الاحتلال يصادق على بناء 530 وحدة استيطانية شرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة محلية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، على بناء 530 وحدة استيطانية شرقي القدس.

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، فإنه تقرر بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في "رمات شلومو" شمال المدينة المقدسة.

وأشارت إلى أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال ستجتمع غدًا الخميس، للمصادقة على الخطة التي تم دفعها بضغوط سياسية.

وتأتي هذه الخطوة قبل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس حين كان مسؤولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010، وتسبب بأزمة كبيرة مع الحكومة الإسرائيلية حينها بقيادة بنيامين نتنياهو، ما أدى لتجميد البناء في تلك المناطق.

وكان نتنياهو أوعز منذ يومين الترويج لبناء 800 وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية.