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لجنة إسرائيلية بصدد الموافقة على خطة بشأن مبنى السفارة الأميركية بالقدس

الأربعاء 13 يناير 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة إسرائيلية بصدد الموافقة على خطة بشأن مبنى السفارة الأميركية بالقدس



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تجتمع اليوم الأربعاء لجنة خاصة تابعة لبلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، بهدف دراسة عدة خطط تتعلق بمبنى السفارة الأميركية في المدينة.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن إحدى الخطط المطروحة حاليًا العمل على توسيع مقر السفارة الحالي في حي أرنونا، أو إقامة مبنى جديد غير بعيد.

ولفت الموقع إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا لتعجيل الموافقة على أي من الخطط المطروحة قبل أن يتولى جو بايدن منصب الرئيس الأميركي، خشيةً من أن إدارته قد تبطئ وتيرة دفع المخطط قدمًا.

وتهدف هذه الخطوة لإيجاد مبنى دائم للسفارة الأميركية بالقدس.

وفي حال تم الموافقة على توسيع المبنى الحالي، فإنه سيتم هدم فندق دبلومات الخاص بالمسنين المهاجرين من عدة دول، وقطع مئات الأشجار في المنطقة، وتشييد مبانٍ جديدة يصل ارتفاعها إلى 10 طوابق، وإحاطة المجمع بأكمله بجدار يبلغ ارتفاعه 3.5 متر.

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