طلاب المرحلة الابتدائية يعودون لمقاعد الدراسة بغزة

غزة / سما /

عاد طلاب المرحلة الابتدائية (الصفوف من الأول إلى السادس)، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية بقطاع غزة، في وقت ستستمر عملية التعليم عن بُعد في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأنهت أمس وزارة التربية والتعليم بغزة، عملية تعقيم المدارس والمقاعد الخاصة بالطلاب، وتنظيم عملية دخولهم للصفوف ضمن إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستتم عملية الدراسة جزئيًا بدوام لمدة يومين فقط لكل طالب خلال الأسبوع الواحد لتدارك ما يمكن تداركه للبناء على ما تم أخذه سابقًا إلكترونيًا، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة.

وقال محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة، إن الفصل الدراسي الأول فعليًا بدأ متأخرًا في قطاع غزة بنحو شهر ونصف عن التاريخ المحدد له بسبب دخول جائحة كورونا إلى القطاع وما تبعها من إغلاق.

وبين أن عملية إغلاف الفصل الدراسي ستكون خلال فترة شهر، وأنه سيتم توزيع شهادات نهاية الفصل الدراسي الأول ستكون في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط المقبل.

وأشار إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في الثالث من مارس/ آذار المقبل، وسيمدد إلى ما بعد منتصف شهر يونيو/ حزيران.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت للمعلمين قائمة بالمفاهيم والمهارات التي يجب التركيز عليها خلال فترة الدراسة الوجاهية وهي تعتبر أهم المهم الذي يجب أن يركز عليه المعلم مع الطلبة.