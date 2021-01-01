  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طلاب المرحلة الابتدائية يعودون لمقاعد الدراسة بغزة

الأربعاء 13 يناير 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلاب المرحلة الابتدائية يعودون لمقاعد الدراسة بغزة



غزة / سما /

عاد طلاب المرحلة الابتدائية (الصفوف من الأول إلى السادس)، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية بقطاع غزة، في وقت ستستمر عملية التعليم عن بُعد في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأنهت أمس وزارة التربية والتعليم بغزة، عملية تعقيم المدارس والمقاعد الخاصة بالطلاب، وتنظيم عملية دخولهم للصفوف ضمن إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وستتم عملية الدراسة جزئيًا بدوام لمدة يومين فقط لكل طالب خلال الأسبوع الواحد لتدارك ما يمكن تداركه للبناء على ما تم أخذه سابقًا إلكترونيًا، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة.

وقال محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة، إن الفصل الدراسي الأول فعليًا بدأ متأخرًا في قطاع غزة بنحو شهر ونصف عن التاريخ المحدد له بسبب دخول جائحة كورونا إلى القطاع وما تبعها من إغلاق.

وبين أن عملية إغلاف الفصل الدراسي ستكون خلال فترة شهر، وأنه سيتم توزيع شهادات نهاية الفصل الدراسي الأول ستكون في الخامس والعشرين من فبراير/ شباط المقبل.

وأشار إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في الثالث من مارس/ آذار المقبل، وسيمدد إلى ما بعد منتصف شهر يونيو/ حزيران.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت للمعلمين قائمة بالمفاهيم والمهارات التي يجب التركيز عليها خلال فترة الدراسة الوجاهية وهي تعتبر أهم المهم الذي يجب أن يركز عليه المعلم مع الطلبة.

#طلاب #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

الأخبار الرئيسية

قطر

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

عدوان

16 قتيل جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

ايران

ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "

مايك

مايك بنس يرفض تنحية ترامب بالتعديل 25 من الدستور الأمريكي

66

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!