أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

موت المليادير اليهودي شلدون أدلسون، القصف الإسرائيلي شرق سوريا، والإدعاء بمنع عملية طعن في الخليل، القضايا المركزية في المواقع الإخيارية العبرية صباح اليوم الأربعاء.

يديعوت أحرنوت :

استراتيجية الخروج من الإغلاق: التعليم أولاً ،وأندية الكمال الجسماني تنتظر حتى النهاية.

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معطيات التطعيم ضد فيروس كورونا في “إسرائيل”: أول مؤشر في العالم عن تراجع العدوى.

الشرطة الإسرائيلية: فلسطيني حاول طعن جندي حرس حدود في الحرم الإبراهيمي، أطلقت عليه النار، وأصيب بجروح متوسطة.

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في واشنطن، يحضر الأرضية لبايدن.

هآرتس:

مجلس النواب الأمريكي ناقش عزل ترمب، ونائبة بنس يقول، هذه ليست الخطوة الصحيحة.

تزايد هدد الحالات التي تتوجه للجهات الاجتماعية على خلفية الضائقة الاقتصادية والعنف.

سوريا تتحدث عن قصف إسرائيلي على أراضيها بالقرب من الحدود العراقية والسورية.

استطلاع للرأي العام، الليكود يعزز قوته، ولكن المعسكر المضاد لنتنياهو يملك الأغلبية.

الشرطة الإسرائيلية تمنع عملية طعن ضد جنود حرس الحدود في الخليل.

النيابة العامة: موت شلدون أدلسون لن يؤثر على القضية 2000 ضد نتنياهو.

القناة 13 العبرية:

بعد موت المليادير شلدون أدلسون، لن يكون بالإمكان استخدام شهادته في القضية 2000 ضج نتنياهو.

جنتس: لا موجبات لاعتزالي الحياة السياسية، علينا التوحد لعزل نتنياهو.

انتقادات للوزيرة ميري ريجف: شاركت في حفل عيد ميلاد لأحد موظفيها، في الإغلاق وبدون كمامات.

واللا نيوز:

موت أحد المقربين من نتنياهو من غير المتوقع أن يؤثر على احتمالات إدانته في القضية 2000.

“حرب في واشنطن”: ال FBI حذر قبيل اقتحام الكونغرس.

تجمع وبدون كمامات، الوزيرة ريجف مع موظفيها شاركت في حفلة عيد ميلاد لموظف.

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استطلاع: نتنياهو يعزز قوته، سيموترش ويعلون لم يجتازوا نسبة الحسم.

منع عملية طعن ضد جنود حرس الحدود في الخليل.

أنباء من سوريا عن قصف إسرائيلي لمليشيات مؤيدة لإيران شرق سوريا.

إسرائيل اليوم:

الرئيس ترامب يودع شيلدون أديلسون: ويقول عنه،”عبقرية إبداع وكرم – لقد فقد العالم رجلا عظيما”.

قصف إسرائيلي واسع على الأراضي السورية.

الليكود سيضم رئيس بلدية الناصرة على سلام لقائمته للكنيست.

عضو الكنيست أيلت شكيد هاجمت سيموترش، واتهمته بشق اليمين.

استطلاع: نتنياهو يعزز قوته، وجدعون ساعر يتراجع.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

أنباء عن قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على سوريا.

الموافقة على بناء 530 وحدة استيطانية خارج حدود الخط الأخضر في القدس.

بعد موته: شهادة شلدون أدلسون في القضية 2000 لن تستخدم إلا بمافقة الطرفين.