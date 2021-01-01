الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة

بيت لحم/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتقلت يزن زاهي أحمد أبو علي (٢٤ عاما)، وسلامة عبد الرازق دبك (٣٢ عاما)، ومجاهد عبد الرازق دبك (٣٠ عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم من قرية تياسر شرق محافظة طوباس شمالًا.





كما ذكرت مصادر أن قوة عسكرية ثانية اعتقلت الشاب رامز محمد الهريمي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط محافظة بيت لحم جنوبًا، وتفتيشه.

وبينت أن جنود الاحتلال داهموا منازل أخرى في شارع الصف وبلدة الخضر جنوبا، عرف من أصحابها: محمد داود الهريمي، وعلي الوحش.