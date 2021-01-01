  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة

الأربعاء 13 يناير 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة



بيت لحم/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتقلت يزن زاهي أحمد أبو علي (٢٤ عاما)، وسلامة عبد الرازق دبك (٣٢ عاما)، ومجاهد عبد الرازق دبك (٣٠ عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم من قرية تياسر شرق محافظة طوباس شمالًا.


 
كما ذكرت مصادر أن قوة عسكرية ثانية اعتقلت الشاب رامز محمد الهريمي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط محافظة بيت لحم جنوبًا، وتفتيشه.

وبينت أن جنود الاحتلال داهموا منازل أخرى في شارع الصف وبلدة الخضر جنوبا، عرف من أصحابها: محمد داود الهريمي، وعلي الوحش.

#طوباس #بيت لحم #اعتقال #قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

الأخبار الرئيسية

قطر

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

عدوان

16 قتيل جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

ايران

ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "

مايك

مايك بنس يرفض تنحية ترامب بالتعديل 25 من الدستور الأمريكي

66

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!