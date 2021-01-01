لقطة غريبة بالليغا.. مدفأة كهربائية بمقاعد بدلاء أتليتيكو مدريد

وكالات

في لقطة غير معتادة في ملاعب كرة القدم، أظهرت عدسات الكاميرا الناقلة لمباراة أتليتيكو مدريد وإشبيلية، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، "لقطة غريبة" كان أبطالها لاعبي "الروخيبلانكوس" الاحتياطيين.

وأظهرت كاميرا المباراة في الدقيقة الـ40، البرتغالي جواو فيليكس، جناح أتليتيكو مدريد، جالسا على دراجة ثابتة وهو يضع يديه بالقرب من مدفأة كهربائية، في لقطة عرفت انتشارا "واسعا" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش إسبانيا على وقع موجة برد قارس، مع تساقط للثلوج، الأمر الذي اشتكت منه أندية "الليغا"، خاصة ريال مدريد، الذي احتج على الأجواء التي أقيمت فيها مباراته أمام أوساسونا في ملعب "أل سادار".

وكانت المباراة التي تندرج في إطار مؤجل الجولة الأولى من الدوري الإسباني قد انتهت بتفوق أتليتيكو مدريد بهدفين نظيفين.