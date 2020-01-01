طقس فلسطين: أجواء مستقرة ودافئة

رام الله/سما/

تبقى البلاد خلال الساعات القليلة القادمة تتأثر بأجواء مستقرة ويبقى الجو مائلاً للدفء، ومع ساعات المساء والليل تتغير الأجواء وتتبدل بشكل سريع ليحل الهواء البارد محل الهواء الدافئ نتيجة تشكل حالة من عدم الاستقرار التي تأتي في مقدمة منخفض جوي سيكون بارداً وماطراً ويأتي في مقدمة منظومة جوية قوية تحمل أكثر من منخفض ستتشكل خلال الفترة القادمة قد تكون شديدة البرودة في بعض الفترات وتعيد الشتاء الى مساره الطبيعي.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الاربعاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 7-9 درجات ،ويسود طقس دافئ الى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب كتلة هوائية باردة لتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية تشتد ليلاً.

ويوم غد الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، وتسود أجواء شتوية باردة وعاصفة في الجبال، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد خصوصاً في الشمال والوسط وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق وباردة بشكل ملموس في الجبال مع هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال والمناطق المفتوحة.

ويوم بعد غد الجمعة تسود اجواء ماطرة في بعض الفترات في ساعات الصباح ، ونهاراً تتراجع فرصة تساقط الأمطار بشكل كبير ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداً في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. وليلاً يسود جو شديد البرودة خاصة في الجبال وتتدنى الحرارة بشكل كبير . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.