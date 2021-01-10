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شاهد كيف سخر تيليغرام من واتساب بعد سياسة الخصوصية الجديدة

الأربعاء 13 يناير 2021 06:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد كيف سخر تيليغرام من واتساب بعد سياسة الخصوصية الجديدة



غزة/سما/

نشر تطبيق "تيلغرام" للتراسل المشفر مقطعا ساخرا على صفحته على تويتر، يسخر فيها من تطبيق واتساب الذي أعلن سياسة خصوصية جديدة لتشارك البيانات الشخصية مع الشركة المالكة "فيسبوك".


وجاء في المقطع "رقصة الموت" الشهيرة، وعلى التابوت صورة تشير إلى "واتساب".


 


وكان العديد من المستخدمين هجروا تطبيق "واتساب" خوفا على خصوصيتهم، واتجهوا إلى "تيلغرام" و"سيغنال" اللذين لا يشاركان البيانات الشخصية مع أطراف أخرى.

وهاجم أحد مؤسسي تطبيق "تيلغرام" الروسي شركة "فيسبوك"، وذلك بعد سياسة الخصوصية الجديدة التي تتيح مشاركة معلومات المستخدمين في "واتساب" الذي تملكه الشركة.

وقال بافيل دوروف إنه ينبغي عدم تشارك بيانات مستخدمي تطبيقات التراسل المشفر، مشيرا إلى أن تطبيقه "تيلغرام" يحترم مستخدميه.

#تيليغرام #واتساب #تحديث خصوصية واتساب #فيسبوك

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