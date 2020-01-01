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إل جي تكشف عن جيلها الأحدث من حواسب Gram

الأربعاء 13 يناير 2021 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إل جي تكشف عن جيلها الأحدث من حواسب Gram



وكالات/سما/

استقبلت شركة إل جي العام الجديد بمجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية، واستعرضت جيلها الأحدث من حواسب Gram.

وأشارت إلى جي إلى أنها ستطرح هذا العام 5 نماذج جديدة كليا من حواسب Gram، من أبرزها نموذج بمقاس 14 بوصة وزن هيكله 999 غ فقط، ونموذج مجهز بشاشة 17 بوصة يزن هيكله 1350 غراما.


 
وستتميز جميع حواسب Gram 2021 تبعا لمطوريها بالمتانة بالرغم من خفة أوزانها بفضل خلائط المغنيزيزم الخاصة التي أدخلت في تركيب الهياكل، فضلا عن أنها ستجهز ببطاريات تتراوح استطاعاتها ما بين 72 و80 واطا، ستكفيها لتعمل نحو 10 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.

وستتمبز جميع هذه الأجهزة بقدرات كبيرة على معالجة البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالجات Intel Tiger Lake من الجيل 11، ومعالجات الرسوميات Intel Iris Xe.

كما زودت إل جي هذه الأجهزة بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR4 بحجم 8 غيغابايت، وبأقراص تخزين داخلية من نوع SSD تضمن تعاملا سريعا مع البيانات.

وبها منافذ HDMI، ومنافذ microSD/UFS، ومنافذ USB 4 Gen3x2، ومنافذ USB 3.2 Gen2، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6، وبعض نماذج هذه الحواسب سيكون بالإمكان الكتابة أو التحكم بشاشاتها عبر أقلام ذكية.

المصدر: ixbit

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