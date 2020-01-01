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مزيد من الهبوط الحاد في سعر الدولار

الأربعاء 13 يناير 2021 05:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مزيد من الهبوط الحاد في سعر الدولار



غزة/سما/

جاءت اسعار صرف العملات لليوم الأربعاء كما يأتي:

الدولار:3.14

الدينار:4.44

اليورو:3.84

الجنيه:0.20

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