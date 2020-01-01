مزيد من الهبوط الحاد في سعر الدولار

غزة/سما/
جاءت اسعار صرف العملات لليوم الأربعاء كما يأتي:
الدولار:3.14
الدينار:4.44
اليورو:3.84
الجنيه:0.20
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