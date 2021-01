كندا تعين وزير من أصل سوري

عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغبرا عمل كسكرتير لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتيرا لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

وشغل الغبرا مناصب مختلفة في الهيئة العامة للكهرباء و”Enbala Power” وبمجلس الطاقة الخاص بأونتاريو.

وعقب تعيينه نشر الغبرا تغريدة قال فيها: “أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا”.

Welcome to our new Minister of Transport, the Honourable Omar Alghabra. https://t.co/kUJxWbHEg2 pic.twitter.com/qrNdC9JYmP