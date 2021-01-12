  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كندا تعين وزير من أصل سوري

الأربعاء 13 يناير 2021 05:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تعين وزير من أصل سوري



أوتاوا/سما/

 عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية تعيين الغبرا على رأسها ورحبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

وأشارت الوزارة إلى أن الغبرا عمل كسكرتير لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية كما عمل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتيرا لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

وشغل الغبرا مناصب مختلفة في الهيئة العامة للكهرباء و”Enbala Power” وبمجلس الطاقة الخاص بأونتاريو.

وعقب تعيينه نشر الغبرا تغريدة قال فيها: “أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرا للنقل في كندا”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة”.

وأفادت صفحة الوزير على موسوعة “ويكيبيديا” أنه ولد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالدين سوريين، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.

#كندا #سوريا #جاستن ترودو #عمر الغبرا #وزير النقل

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

هبوط حاد في سعر الدولار

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

الأخبار الرئيسية

عدوان

عدوان اسرائيلي على مدينتي البوكمال ودير الزور شرق سوريا

ايران

ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "

مايك

مايك بنس يرفض تنحية ترامب بالتعديل 25 من الدستور الأمريكي

66

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع