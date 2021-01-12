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باريس سان جيرمان يضحي بمبابي من أجل عيون ميسي

الأربعاء 13 يناير 2021 05:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يضحي بمبابي من أجل عيون ميسي



وكالات

ينوي مسؤولو باريس سان جيرمان التضحية بنجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل قبل انتهاء عقده، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع النادي الباريسي في صيف 2022، ومازال يرفض التجديد لصالح بي سي جي حتى الآن.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان أعطى الضوء الأخضر لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار على حساب عقد مبابي.



وأضاف، إن مسؤولي باريس سان جيرمان يدرسون بيع مبابي في الصيف المقبل نظير 100 مليون يورو، في حالة إستمرار النجم الفرنسي في رفض عروض التجديد، خوفا من مغادرته مجانا.

وأوضح أن الأموال التي سيحصل عليها النادي من بيع مبابي، سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسي، كي لا يخالف النادي قانون اللعب المالي النظيف.

وربطت عدة تقارير صحفية ميسي بسان جيرمان للانتقال إليه في الصيف المقبل، لمزاملة صديقه نيمار مجددا، بالمقابل يسعى كل من ريال مدريد وليفربول لخطب ود مبابي.

المصدر: twitter/elchiringuitotv

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #ليونيل ميسي #برشلونة #نيمار

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