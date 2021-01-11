صور وفيديو ..تامر حسني يعلن عن أغنية حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021

كشف المغني المصري تامر حسني عن بعض تفاصيل حفل افتتاح النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" التي تنطلق فعالياتها في القاهرة غدا الأربعاء.
ونشر تامر حسني عبر صفحته في "إنستغرام" مقطع فيديو وصورا من أغنية حفل افتتاح مونديال اليد الذي تستضيفه مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.
وكان حسني قد أكد في منشور عبر "إنستغرام" في وقت سابق اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح مونديال اليد، قائلا: "تشرفت باختياري لأكون الواجهه المصرية الفنيه بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (إرفع إيدك) وكأس العالم السنة دي بتستضيفه مصر خلال أيام وسأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة و تم تصوير الأغنية و اخترت أن يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى و سأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية".
#ارفع_إيدك عالي خلي العالم يشوفوك ????— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 11, 2021
الأغنية الرسمية لبطولة العالم لكرة اليد ????????@tamerhosny | @marwanmoussaa #مصر2021 pic.twitter.com/tF2EadLyhK
ونشر الموقع الرسمي للبطولة أغنية (إرفع إيدك) كاملة.
غدًا نلقاك.— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 12, 2021
صالة استاد القاهرة الدولي. ???? #مصر2021 pic.twitter.com/NS4wy140Um
وستقام البطولة التي ستضم 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.