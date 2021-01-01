مايك بنس يرفض تنحية ترامب بالتعديل 25 من الدستور الأمريكي

واشنطن/سما/

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب، من منصبه.

وقال بنس "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وسبق للرئيس ترامب أن أعرب عن عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزل الرئيس من منصبه، قائلا في كلمة من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك، إن "التعديل الـ25 لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي".



ولفت ترامب إلى أن "استخدام التعديل الـ25 بهذه الطريقة الجديدة سيعود لمطاردة جو بايدن وإدارته"، محذرا الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلا: "كن حذرا مما تتمناه".

وأضاف الرئيس الأمريكي خدعة المساءلة هي استمرار لأكثر مطاردة شريرة في تاريخ بلدنا وتسبب غضبا وانقساما وألما هائلين، أكبر بكثير مما يفهمه معظم الناس، وهو أمر خطير للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة في هذا الوقت. إن حق الأمريكيين في التعبير يتعرض للتهديد.



وقد ذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في واشنطن، أمس الثلاثاء، أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.