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الديمقراطيون يتهمون ترامب بارتكاب "جريمة خطيرة" ضد البلاد

الأربعاء 13 يناير 2021 04:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطيون يتهمون ترامب بارتكاب "جريمة خطيرة" ضد البلاد



واشنطن/سما/

اتهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الرئيس دونالد ترامب بارتكاب "جريمة خطيرة" ضد الولايات المتحدة تتطلب عزله من منصب الرئاسة فورا.

وجاء في تقرير خاص بملف عزل ترامب من منصبه، أعده الديمقراطيون من لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، ونشره رئيس اللجنة، النائب جيرولد نادلر، يوم الثلاثاء، أن "الرئيس ترامب ارتكب جريمة خطيرة ضد البلاد، حيث حرض على العصيان في الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020".

وأضاف التقرير أن "الوقائع تشير إلى أنه لا يمكن له أن يبقى في منصبه ولا ليوم واحد، وتتطلب عزل الرئيس ترامب فورا".


ويأتي ذلك عشية تصويت مجلس النواب على قرارين، يدعو أحدهما نائب الرئيس مايك بينس لعزل الرئيس ترامب بموجب التعديل الـ 25 على الدستور الأمريكي، والثاني حول عزله من قبل الكونغرس بتهمة التحريض للعصيان.

يذكر أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير الجاري بعد تصريحات لترامب رفض فيها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات وتحدث فيها عن تزوير نتائجها.

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