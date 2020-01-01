مانشستر يونايتد ينفرد بصدارة البريميرليغ بتغلبه على مضيفه بيرنلي..فيديو

سما

انفرد مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه يوم الثلاثاء على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من المسابقة.



ويدين "الشياطين الحمر" بالفضل في الفوز للمهاجم الفرنسي بول بوغبا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ71 بتسديدة قوية على "الطاير" من حدود منطقة الجزاء.



وبهذا الفوز الثمين، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالصدارة مبتعدا بثلاث نقاط عن ليفربول الوصيف.



في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".