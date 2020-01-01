  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد ينفرد بصدارة البريميرليغ بتغلبه على مضيفه بيرنلي..فيديو

الأربعاء 13 يناير 2021 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد ينفرد بصدارة البريميرليغ بتغلبه على مضيفه بيرنلي..فيديو



سما

انفرد مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه يوم الثلاثاء على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من المسابقة.


ويدين "الشياطين الحمر" بالفضل في الفوز للمهاجم الفرنسي بول بوغبا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ71 بتسديدة قوية على "الطاير" من حدود منطقة الجزاء.


وبهذا الفوز الثمين، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالصدارة مبتعدا بثلاث نقاط عن ليفربول الوصيف.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

#مانشستر يونايتد #الدوري الانجليزي الممتاز #بيرنلي #بوغبا #بول بوغبا #كرة القدم #مباراة مانشستر وبيرنلي #اهداف مباراة مانشستر وبيرنلي #ملخص مباراة مانشستر وبيرنلي

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

هبوط حاد في سعر الدولار

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

الأخبار الرئيسية

عدوان

عدوان اسرائيلي على مدينتي البوكمال ودير الزور شرق سوريا

ايران

ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "

مايك

مايك بنس يرفض تنحية ترامب بالتعديل 25 من الدستور الأمريكي

66

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع