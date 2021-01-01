نائبة جمهورية ستصوت لمساءلة ترامب

واشنطن/سما/

أكدت النائبة الجمهورية الأمريكية، ليز تشيني، أنها ستصوت لمصلحة إطلاق إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية حادثة اقتحام مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وفي بيان لها، قالت تشيني: "ترامب استدعى هذا الحشد (في إشارة إلى اقتحام أنصاره لمبنى كابيتول في السادس من يناير الحالي)..وألهب شعلة هذا الهجوم".

وأضافت: "سأصوت لمساءلة الرئيس".



وهددت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بمساءلة ترامب للمرة الثانية، ما لم يقدم استقالته "على الفور"، وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.

وتداول الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب تهما رسمية قد تفضي إلى مساءلة الرئيس ترامب. وطلبت بيلوسي أيضا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الـ25 بالدستور الأمريكي الذي يسمح بعزل الرئيس، إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته الرسمية.

وقالت بيلوسي إن ترامب "ارتكب أمرا خطيرا للغاية يستوجب مقاضاته".

ولقي الجهد المكثف للإطاحة بترامب من البيت الأبيض دعما من بعض رفاقه الجمهوريين أيضا.

ولتفعيل التعديل الدستوري الـ25، يتعين على مايك بينس، نائب الرئيس، وعلى أغلبية حكومة ترامب، إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة