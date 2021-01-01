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عدوان اسرائيلي على مدينتي البوكمال ودير الزور شرق سوريا

الأربعاء 13 يناير 2021 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان اسرائيلي على مدينتي البوكمال ودير الزور شرق سوريا



دمشق /سما/

أعلن الجيش السوري، ليل الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.


وقال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: "في تمام الساعة 01:10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

وفي هذا السياق ذكر مصدر أمني رفيع في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور هرعت لإخماد حرائق نتجت عن الهجوم، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

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