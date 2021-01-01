كأس السوبر الإسباني 2021 .. موعد ومعلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 13 كانون ثاني 2021 في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد الساعة 11:00 مساء اليوم بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين والعراق، 10:00 وفق وقت مصر ولبنان.

ويبدأ نهائي السوبر الإسباني عند العاشرة لدى السودان ولبنان والأردن وسوريا، الثانية عشرة منتصف الليل في الإمارات وسلطنة عمان، التاسعة بالمغرب والجزائر وتونس.

ويسعى فريق ريال سوسيداد إلى تحقيق انتصاره الأول على برشلونة منذ موسم 2017، إذ كان الفوز الأخير له آنذاك بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد:

ويبث نهائي سوبر إسبانيا من ملعب تويفو أركانخيل بمدينة قرطبة عبر قناة الرياضية السعودية الأولى والثانية (KSA Sports HD) بصوت المعلقين عيسى الحربين وحماد العنزي.

كما تعرض هذه المباراة عبر ثلاث قنوات مشفرة أخرى (Sport Klub 1 HD Slovenija، L'Equipe TV، Nove HD Italia)، فيما تبث قناة برشلونة الاستيديو التحليلي.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة وريال سوسيداد مجددا في الحادي والعشرين من شهر آذار المقبل في الدوري الإسباني، علما أن آخر لقاء جمعهما حسمه "البارسا" بهدفين لهدف.