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راصد جوي: 3 منخفضات جوية متتالية تضرب فلسطين بدءًا من يوم غد

الثلاثاء 12 يناير 2021 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي: 3 منخفضات جوية متتالية تضرب فلسطين بدءًا من يوم غد



رام الله / سما /

تحدث الراصد الجوي، قصي الحلايقة، عن 3 منخفضات جوية متتالية ستضرب فلسطين بعد 21 يوماً من الجفاف.

وقال الحلايقة في منشور عبر (فيسبوك)، بأن الأول: (متوسط) سيبدأ مساء الأربعاء حتى صباح الجمعة، والثاني: (سريع)، من ظهيرة السبت حتى فجر الأحد، والثالث: (قوي) من مساء الأحد، وحتى فجر الأربعاء.

وأضاف أنّ أي تغيرات تطرأ على تفاصيل المنخفضات الثلاثة، فيما فرص الثلوج ضعيفة جداً حتى الآن.

وأشار إلى أن المنخفضات الثلاثة مصحوبة بهطولات مطرية ممتازة بمشيئة الله، مشيراً إلى أن المنخفض الثالث يعتبر الأوفر هطولاً والأكثر برودة، والأشد رياحاً حيث تتجاوز سرعة هباتها 90 كم/ ساعة.

#راصد جوي #قصي الحلايقة #المنخفض الجوي #فلسطين

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