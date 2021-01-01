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شاهد.. أردوغان يفتح حسابا في "تيليغرام" وينشر أول صورة فيه

الثلاثاء 12 يناير 2021 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أردوغان يفتح حسابا في "تيليغرام" وينشر أول صورة فيه



انقرة / وكالات /

فتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسابا له في تطبيق "تيليغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد تخليه عن استخدام منصة "واتس آب" إثر إعلانها مشاركة البيانات مع شركة "فيسبوك".

وذكر المكتب الإعلامي لأردوغان أنه انضم إلى صفوف مستخدمي "تيليغرام"، ناشرا الرابط إلى حسابه، الذي حصد حتى 17:40 بتوقيت غرينيتش أكثر من 22 ألف متابع.

ونشر أردوغان أول صورة له في حسابه تظهر قطة على خلفيته ومسؤولين آخرين.

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وسبق أن أعلنت إدارة "واتس آب" أنها حدثت اتفاق الاستخدام حيث أضافت فيه بندا حول نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى "فيسبوك" التي يدخل ضمنها هذا التطبيق، وذلك لتحليل ميولهم وعاداتهم في مصلحة المنصات الأخرى التابعة للشركة.

وأثار هذا الإجراء غضبا واستياء لدى مستخدمي "واتس آب" في كل أنحاء العالم، حيث بدأوا بإلغاء تسجيلهم في هذه المنصة، وانتقلوا إلى تطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعي، خاصة "تيليغرام".

والاثنين أعلنت هيئة مكافحات الاحتكارات في تركيا فتح تحقيق مع "واتس آب" و"فيسبوك" بسبب الاتفاق المحدث للاستخدام وسياسة الخصوصية التي ينص عليها.

#رجب طيب اردوغان #تركيا #واتس اب #التليجرام #واتس آب #منصات التواصل الاجتماعي #فيسبوك

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