شاهد .. قصة سبب وفاة قمر بنت علاء زلزلي بعد ولادتها بدقائق

بيروت / سما

كشف الفنان علاء زلزلي المغني اللبناني المشهور، يوم الثلاثاء 12 كانون ثاني 2021، عن تفاصيل قصة وفاة ابنته قمر، وذلك خلال استضافته في برنامج (مع تمام) عبر قناة الجديد.

وتفاعل المتابعون مع كلمات المُلحن اللبناني علاء زلزلي الذي تحدث حول قصة وفاة ابنته قمر، مشيرا إلى أنه فارقت الحياة مؤخرا وأنه كان يتمنى أن تظل في حياته حتى يومنا هذا.

جاء حديث علاء زلزلي بعد أن عرض مقدم برنامج مع تمام عليه سؤالا أمام دمية صغيرة قال إنها لو كانت ابنته قمر "رحمها الله" ماذ يمكن أن تقول لها في مثل هذا الوقت.

وقال زلزلي إن ابنته قمر توفيت حينما كان عمرها ثلاثة أيام فقط وتم دفنها آنذاك، موضحا أن ذلك الإحساس صعب للغاية عليه لا سيما وأنها البنت الوحيدة في أفراد عائلته.





من هي زوجة علاء زلزلي:

وأضاف: الحمد لله، ربنا حمى أولادي وكنت أتمنى دائما يكون لدي بنت بينهم بعد ثلاثة شباب جاءت ولسوء الحظ راحت، داعيا لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله الجنة.

علاء زلزلي يروي قصة وفاة ابنته قمر.. "لو بقيتي كنت رح تكوني زينة حياتي"!#مع_تمام @TammamBleick @alaazalzali pic.twitter.com/8VUbYpdWW1 — Al Jadeed Programs (@AlJadeed_TV) January 12, 2021

ووجه علاء زلزلي كلماته الأخيرة نحو الدمية أمامه التي شبهها المذيع بأنها طفلته قمر قائلا : "انت عصفورة في الجنة، لو بقيتي في حياتي راح تكوني زينة حياتي".

يُذكر أن زوجة علاء زلزلي هي السورية رنيم مخلوف، إذ أنجب منها خلال السنوات الماضية ثلاثة أبناء وهم لواء وثائر ومجد، حيث كان يعيش مع والده ووالدته سابقا.