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مجلس التعاون الخليجي يدين قرار الاحتلال بناء مئات الوحدات الاستيطانية

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي يدين قرار الاحتلال بناء مئات الوحدات الاستيطانية



الرياض /سما/

 أدان الأمین العام لمجلس التعاون الخلیجي نایف الحجرف قرار سلطات الاحتلال الإسرائیلي بناء مئات الوحدات الاستیطانیة الجدیدة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

وأكد الحجرف في بیان له الیوم الثلاثاء، رفض المجلس التام للخطط الإسرائیلیة في الضفة الغربیة وفرض السیادة علیھا.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائیلیة للرجوع عن قراراتھا الاستیطانیة المخالفة للقوانین والقرارات الدولیة، وحمایة الشعب الفلسطیني ووقف الاعتداءات والانتھاكات التي ترتكبھا إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

واعتبر أن جمیع المستوطنات غیر قانونیة وتشكل عقبة كبیرة أمام إحیاء عملیة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الحجرف "دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطیني الشقیق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفق المبادرة العربیة للسلام وقرارات الأمم المتحدة".

#مجلس التعاون الخليجي #استيطان #الضفة الغربية

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