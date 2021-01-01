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دعوة أوروبية لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة أوروبية لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية



القدس المحتلة / سما /

دعا الناطق الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ردا على إعلان إسرائيل أمس بناء عدد جديد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال ستانو في بيان: "ندعو إسرائيل لوقف هذه الأفعال والتركيز على استئناف الحوار بدلا من بناء مستوطنات غير شرعية".

وأكد، "لا يتغير موقفنا الثابت من بناء المستوطنات فهي غير شرعية بناء على القانون الدولي وهي تمثل عوائق وحواجز لعملية السلام وحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعائق لبناء الثقة بين الطرفين".

#الاتحاد الاوروبي #استيطان #الضفة الغربية #مستوطنات الضفة

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