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تفاصيل اجتماع أبو هولي مع مفوض عام "أونروا" فيليب لزاريني

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع أبو هولي مع مفوض عام "أونروا" فيليب لزاريني



غزة / سما /

 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لزاريني تطورات أزمتها المالية، والجهود التي تبذلها لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوكالة برعاية الأردن والسويد.

وأكد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الأونروا بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر المانحين لحشد الموارد المالية وتحقيق التمويل الدائم والمستدام.

ووضع أبو هولي مضيفه في صورة أوضاع اللاجئين في المخيمات والتي وصفها بالصعبة والخطيرة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي فيروس كورونا، ونقص الخدمات الصحية وافتقارها لمراكز الحجر الصحي.

وطالب لازاريني بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارته في بعض مناطق عملياتها دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين.

من جهته، تطرق لازاريني لخطورة الوضع المالي، وإلى أن إدارته تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة للعام الجاري للاستمرار في خدماتها.

وقال إن الأونروا رحلت من العام 2020 عجزاً مالياً يزيد عن 95 مليون دولار إلى العام الجاري.

#احمد ابو هولي #منظمة التحرير #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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