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تركيا قلقة إزاء توسع الاستيطان الإسرائيلي: اسرائيل تسعى لإعاقة قيام دولة فلسطين

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا قلقة إزاء توسع الاستيطان الإسرائيلي: اسرائيل تسعى لإعاقة قيام دولة فلسطين



انقرة /سما/

 أعربت تركيا، عن قلقها جراء اعتزام إسرائيل المصادقة على مخطط بناء 850 وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها، مساء اليوم الثلاثاء: "نشعر بالقلق إزاء رغبة الجانب الإسرائيلي في المصادقة على مخطط إنشاء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

وأكد البيان أن إسراع الجانب الإسرائيلي في عملية المصادقة قبيل استلام الإدارة الأميركية الجديدة منصبها، يعد دليلا آخر على عدم شرعية هذه الوحدات الاستيطانية.

وشدد على أنه من الواضح أن إسرائيل تسعى من خلال مواصلة سياسة بناء الوحدات الاستيطانية، إعاقة قيام دولة فلسطين مستقلة ذات وحدة جغرافية، والقضاء على احتمال حل الدولتين.

ودعت أنقرة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإجبارها على إنهاء هذه التصرفات غير القانونية، والحد من انتهاكاتها وتجاوزاتها.

#تركيا #استيطان #الاراضي الفلسطينية #الادارة الامريكية #اسرائيل

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