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القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على المطلوب الأول بمحافظة أريحا والأغوار



أريحا /سما/

ألقت شرطة محافظة أريحا والأغوار اليوم على المطلوب الأول في المحافظة والصادر بحقه سبعة أوامر حبس بقيمة تزيد عن مليون شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع الشرطة القضائية وبعد المتابعة والتحري تمكن من القبض على المطلوب، بعد إجراء التفتيش القانوني لأحد المنازل في المحافظة حيث أنه فار من وجه العدالة منذ خمس سنوات تقريبا.

وأضافت: أن المذكور صادر بحقه ثلاث مذكرات إحضار نيابة أيضا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 الف دينار، ومذكرة قبض من النائب العام بتهمة زراعة مواد مخدرة وحيازة أسلحه نارية.
 

#الشرطة الفلسطينية #أريحا

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