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الحركة الأسيرة: عدم تطعيم الأسرى بلقاح كورونا مخالف للأعراف الدولية

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحركة الأسيرة: عدم تطعيم الأسرى بلقاح كورونا مخالف للأعراف الدولية



رام الله / سما /

حملت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال ووزير أمنها الداخلي أمير اوحنا المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة الأسرى للخطر نتيجة إصراره على استثنائهم من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وأكدت الحركة أن قرار عدم تطعيم الأسرى مخالف للأعراف والمواثيق الدولية، داعيةً المؤسسات الدولية ذات الإختصاص للوقوف عند مسؤولياتها تجاه تلك المخالفات والجرائم التي يقترفها الاحتلال.

واعتبرت أن العمل على تحرير الأسرى وانقاذهم من أن يفتك بهم المرض بفعل إهمال السجان هو واجب الساعة.

إلى ذلك قال نادي الأسير إن تدهورًا طرأ على الحالة الصحية للأسير المصاب بفيروس كورونا باسل مخلوف عجاج (45 عامًا) من بلدة صيدا في طولكرم، والقابع في قسم 8 بسجن "رامون"، مشيرًا إلى أنه نقل للمستشفى بواسطة الإسعاف.
 

#الحركة الاسيرة #تطعيم الاسرى #لقاح كورونا #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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