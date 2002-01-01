  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بـ"كورونا"

الثلاثاء 12 يناير 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بـ"كورونا"



رام الله / سما /

قال نادي الأسير إن الوضع الصحي للأسير باسل مخلوف عجاج (45 عامًا)، من بلدة صيدا في طولكرم، وهو أحد الأسرى المصابين بفيروس "كورونا"، تدهور حيث جرى نقله إلى المستشفى.

وقال نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، إن الأسير عجاج محكوم بالسجن المؤبد و(40 عامًا)، وهو معتقل منذ عام 2002، ويقبع منذ إصابته بالفيروس في قسم /8/ في سجن "ريمون"، وهو القسم الذي خصصته إدارة سجون الاحتلال لعزل الأسرى المصابين بفيروس "كورونا".

وحمّل نادي الأسير والأسرى كافة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عجاج، ورفاقه الأسرى، لا سيما المرضى منهم، في ظل استمرار انتشار الوباء بين صفوفهم، والذي تصاعد منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأكد نادي الأسير أن المخاطر على حياة الأسرى تتصاعد بشكلٍ كبير، خاصة في ظل حملات التحريض المستمرة عليهم ومن أعلى المستويات من حكومة الاحتلال، وكان آخرها قرار حرمانهم من اللقاح.

يُشار إلى أن /191/ إصابة بفيروس "كورونا" سُجلت بين صفوف الأسرى، منذ بداية انتشار الوباء، وكان آخرها يوم أمس في قسم /4/ في سجن "ريمون"، والذي يقبع فيه /90/ أسيرًا، بينهم /43/ أسيرًا من المرضى، أربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم عن /60/ عامًا.

وبين النادي أن إدارة سجن "ريمون" ماطلت في أخذ العينات من الأسرى في قسم /4/ اليوم، وبعد عدة مطالبات من الأسرى، شرعت بأخذ العينات، علمًا أن أكثر من عشرة أسرى يعانون من أعراض واضحة داخل القسم.

وجدد نادي الأسير مطالباته المستمرة منذ انتشار الوباء، أبرزها الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص، وإلزام الاحتلال بإعطاء اللقاح للأسرى، وبإشراف لجنة دولية محايدة.

#نادي الأسير #باسل مخلوف عجاج #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

هبوط حاد في سعر الدولار

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

الأخبار الرئيسية

66

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

الجيش

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

هنية

برئاسة هنية والنخالة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع وفدي "حماس والجهاد" في العاصمة القطرية الدوحة

أول تعليق من ترامب على محاولات عزله.. "سخيفة للغاية.. ولا نريد عنفا..!"