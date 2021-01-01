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الاحتلال يفرج عن طفل من يعبد بعد قضاء 18 شهرا

الثلاثاء 12 يناير 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن طفل من يعبد بعد قضاء 18 شهرا



رام الله / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، من سجن "مجدو"، عن الفتى زيد أحمد بعجاوي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت عائلة الأسير، إن سلطات الاحتلال أفرجت عنه من خلال حاجز الجلمة شمال شرق جنين بعد تأخير ومماطلة لعدة ساعات، حيث أمضى 18 شهرا في سجن "مجدو"، لافتة أنه اعتقل وشقيقه مجد المحكوم بالسجن لمدة عامين ونصف.

بدوره، ناشد الأسير بعجاوي في رسالة حملها من الأسرى الأطفال، كافة المؤسسات الانسانية والحقوقية الوقوف إلى جانبهم والعمل على إطلاق سراحهم، مشيرا الى أنهم يعيشون ظروفا مأساوية داخل السجون.

#سلطات الاحتلال #افراج عن اسير

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