العقاد يكشف تطورات الحالة الوبائية في مستشفى غزة الأوروبي

غزة / سما /

قال مدير مستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد، مساء يوم الثلاثاء، "شهدنا استقرارًا في الحالة الوبائية وانخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف العقاد لإذاعة صوت القدس، "نتابع الحالة الوبائية وهناك ترقب تحسبًا من زيادة أعداد الإصابات من جديد"، مُشيراً إلى أنّ الأسرة الفارغة من المرضى حاليًا أكثر من الفترة السابقة.

وتابع: "رفعنا قدرتنا على إنتاج كميات الأكسجين والمستشفى على جهوزية عالية وقادر على استيعاب حالات جديدة، لافتاً إلى أنه يجب عدم الاستهانة، والموت جراء فيروس كورونا طال كافة الفئات العمرية.

وأشار إلى أنّ مرضى غسيل الكلى والسرطان أكثر عرضة للخطر إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا، وبعض الذين توفوا بسبب فيروس كورونا جلسوا في المنزل ولم يعرضوا أنفسهم على الرعاية الصحية، واعتمدوا على أدوية مثل "خافض الحرارة.