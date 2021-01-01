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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الثلاثاء 12 يناير 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

دخل أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم:

- دخل الأسير جميل جمال جميل عامر (51 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه الـ 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 28 عامًا.

- دخل الأسير عبد الله ناجي الوحش برغيش (38 عامًا)، من سكان مخيم جنين، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً، علماً أن شقيقه الأسير عبد الرحمن يقضي حكماً بالسجن 18 عاماً، كما استشهدت شقيقته الطالبة بشرى خلال انتفاضة الاقصى.

- دخل الأسير جواد خليل محمد أبو قرع (46 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 24 عاماً.

-دخل الأسير هيثم خالد حسين لويس (39 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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