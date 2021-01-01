  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

حالتا وفاة وتسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

الثلاثاء 12 يناير 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالتا وفاة وتسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله / سما /

- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 350 وتسجيل إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 9149.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 111، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 6210 إصابة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لأحد الأطباء الفلسطينيين، ليرتفع عدد الاصابات إلى 40، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

هبوط حاد في سعر الدولار

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

الأخبار الرئيسية

الجيش

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

هنية

برئاسة هنية والنخالة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع وفدي "حماس والجهاد" في العاصمة القطرية الدوحة

أول تعليق من ترامب على محاولات عزله.. "سخيفة للغاية.. ولا نريد عنفا..!"

الاعلامي الحكومي بغزة يكشف عن آخر مستجدات فتح معبر رفح

أبو مرزوق: الأمور ناضحة لإصدار مراسيم الانتخابات..وهناك توجه مع "فتح" لإدارة الحكم بشكل جماعي