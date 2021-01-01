حالتا وفاة وتسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 350 وتسجيل إصابة جديدة لترتفع الإصابات إلى 9149.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 111، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 6210 إصابة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لأحد الأطباء الفلسطينيين، ليرتفع عدد الاصابات إلى 40، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.