"التعاون الإسلامي" تدين قرار بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

جدة /سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وأكدت المنظمة أن تسارع وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة لا يخدم عملية السلام القائمة على حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.