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غانتس يُلغي شرعنة 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يُلغي شرعنة 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن عملية تسوية البؤر الاستيطانية الغير قانونية توقفت، بعد احتجاج رؤساء المستوطنات المطالبين بتسوية 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.
 
وأضافت القناة أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، عقد أول أمس الأحد، جلسة مع الجهات المختصة، وقرر عمليًا إلغاء الخطوة، ولن يتم الدفع باتجاه التسوية بدون تسوية تنفيذ القانون على البؤر المخالفة أولًا.
 
وأشارت القناة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قام رؤساء المستوطنات بحملة واسعة تحت عنوان "تسوية المستوطنات الشابة"، وهدفها تأهيل بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
 
وقالت الصحيفة: إن "غانتس الذي روج للموضوع بدعم من الوزيرة المقربة منه عومر ينكلفيتش، تعرض على إثر ذلك لانتقادات من أعضاء حزبه".
 
ولفتت إلى أنه في جلسة كتلة حزب "كحول لفان" في الكنيست في شهر نوفمبر، نشأت خلافات حول جدل حقيقي، عندما قال عضو الكنيست آساف زامير إلى عومر ينكلفيتش: "إنّكِ تُلحقين ضررًا كبيرًا، وأنتِ تفعلين ذلك لأسباب سياسية".

#بيني غانتس #بؤر استيطانية #الضفة الغربية #استيطان #الاراضي الفلسطينية

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