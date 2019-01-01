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"الصحة العالمية" تصل الى "بؤرة" وباء كورونا

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية" تصل الى "بؤرة" وباء كورونا



بكين /سما/

أعلنت الصين، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور خبراء من منظمة الصحة العالمية مدينة ووهان، حيث رصد فيروس كورونا أول مرة أواخر العام 2019ن من أجل التحقيق في مصدر فيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أنّ الخبراء سيصلون إلى ووهان، الخميس، دون أن يُعلن عن أي تفاصيل أخرى لبرنامجهم، كما لم تقدم لجنة الصحة الوطنية التابعة للحكومة المركزية أي معلومات أخرى.

وفي ذات السياق، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنّ العلماء، وهم من عدة دول، سيركزون خلال زيارتهم على كيفية انتقال فيروس كورونا إلى البشر، علمًا أن الدراسات ستبدأ في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للتفشي في الحالات الأولى.

ولا زال أصل الفيروس حتى الآن مصدرًا للتكهنات بشكل كبير، وتُركّز معظمها حول احتمال أن تكون الوطاويط حملت الفيروس ونقلته إلى البشر من خلال الغذاء أو الدواء في الأسواق الشعبية الصينية.

يشار إلى أنّ الصين تمكنت من السيطرة إلى حد بعيد بالتفشي المحلي للفيروس في الربيع الماضي، لكنها تتعامل حاليًا مع تفشي جديد في مقاطعة هوبي المجاورة لبكين.

وعلّقت الصين السفر من وإلى ثلاث مدن، بما فيها حاضرة المقاطعة مدينة شيجياتشوانغ ومدينتا شينغتاي ولانغفانغ الواقعتان إلى الجنوب من العاصمة.

#منظمة الصحة العالمية #مقاطعة ووهان #الصين #فيروس كورونا

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