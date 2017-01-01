  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

استباقاً لتنصيب بايدن..لجنة خاصة للمصادقة النهائية على مبنى السفارة الأميركية في القدس

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استباقاً لتنصيب بايدن..لجنة خاصة للمصادقة النهائية على مبنى السفارة الأميركية في القدس



القدس المحتلة / سما /

تجتمع لجنة إسرائيلية خاصة، يوم غد، الأربعاء، للمصادقة النهائية على المبنى الدائم لمقر السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل أسبوع من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء. وذكرت القناة أن ذلك يأتي بمبادرة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة أن اللجنة ستجتمع على نحو استثنائي للمصادقة على خطتين لإقامة وإنشار مجمع لسفارات الأدول الأجنبية في كل من شارع أللنبي وحي أرنونا في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصدر حكومي قوله إن "قرار مكتب رئيس الحكومة اتخذ لأن الأميركيين (في إشارة إلى إدارة بايدن الجديدة)، لم يقرروا بعد مكان مبنى سفارتهم لدى إسرائيل".

يذكر أن بايدن كان قد تعهد في نيسان/ أبريل الماضي، بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس إذا انتُخب رئيسًا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وبذل جهودٍ لإبقاء حلّ الدولتين قابلاً للتطبيق.

وإذ أعرب بايدن، حينها، عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بنقل السفارة من تلّ أبيب، قال إنّ السفارة "ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها" قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن، خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت: "أمّا وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب"، وأضاف أنه "لكن ما سأفعله ... هو أنني سأُعيد أيضًا فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحثّ إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حلّ الدولتين على قيد الحياة".

ومنذ وصوله إلى السلطة في مطلع 2017، اتّخذ ترامب سلسلة قرارات صبّت بقوة في مصلحة إسرائيل وأغضبت الفلسطينيين الذين قطعوا علاقاتهم مع إدارته بعد اعتبارها القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، ومن ثم نقلها السفارة الأميركية من تلّ أبيب إلى المدينة المقدسة في أيار/ مايو 2018.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، سدّدت الإدارة الأميركية ضربة جديدة للتوافق الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بإعلانها أن الولايات المتّحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غير شرعية.

#اسرائيل #نتنياهو #جو بايدن #دونالد ترامب #السفارة الامريكية #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

هبوط حاد في سعر الدولار

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة.. معلومات سرية تتعلق بإيران و"القاعدة"

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من ترامب على محاولات عزله.. "سخيفة للغاية.. ولا نريد عنفا..!"

الاعلامي الحكومي بغزة يكشف عن آخر مستجدات فتح معبر رفح

أبو مرزوق: الأمور ناضحة لإصدار مراسيم الانتخابات..وهناك توجه مع "فتح" لإدارة الحكم بشكل جماعي

احمد يوسف

احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة