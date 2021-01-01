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مُكافحة المُخدرات تضبط 24 ألف حبة مخدرة في رفح

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مُكافحة المُخدرات تضبط 24 ألف حبة مخدرة في رفح



غزة / سما /

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، خلال مهمة تفتيشية لأحد منازل مروجي المخدرات بالمحافظة.

وقال مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح  المقدم موسى ظهير في تصريح صحفي، ورد وكالة "خبر" نسخة عنه إن قوة مكافحة المخدرات بقسم البلد، وبالتعاون مع باقي الأقسام، تمكنت من ضبط 24 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمة تفتيشية لمنزل المدعو (أ.م)، وهو أحد مروجي المخدرات.

ولفت المقدم ظهير إلى أنه تم إحالة الموقوف والكمية المضبوطة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

يُشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ حفاظاً على سلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

#مكافحة المخدرات #غزة

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