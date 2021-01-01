الاحتلال يعتقل مقدسيَين ويُؤجل محاكمة آخرَين

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشابان منير كايد محمود، ونبيل سدر من مدينة القدس المحتلة.

وقال أحمد كايد محمود، وهو شقيق المُعتقل منير: "إنّ قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه منير (28 عامًا) من مكان عمله في المحطة المركزية غربي القدس المحتلة، دون معرفة مكان احتجازه".

وأضاف أنّ اعتقاله شقيقه، تزامن مع اقتحام قوات الاحتلال منزلهم في قرية العيسوية صباح اليوم، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، لافتًا إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها شقيقه، بل اُعتقل قبل 4 سنوات لمدة 10 أشهر في سجون الاحتلال.

وذكرت المصادر المحلية، أنّ قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب نبيل سدر (18 عامًا) أثناء تواجده في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، واقتادته إلى مركز شرطة القشلة.

وفي سياق مختلف، رفضت محكمة الاحتلال اليوم الإفراج عن القاصر عبد الرحمن البشيتي (16 عاما) من سكان البلدة القديمة بالقدس، دون أي أسباب، رغم أنّ عائلته قدمت استئنافًا للمحكمة المركزية بالقدس المحتلة، عقب تدهور وضعه الصحي بسبب اصابته بمرض السكري.

كما أجّلت محكمة الاحتلال، محاكمة الشابين زكريا البكري ومصطفى أبو سنينة إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث اعتقلا منذ نحو أسبوعين.