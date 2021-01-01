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اشتية يبحث مع ممثل لتوانيا الجديد لدى فلسطين تعزيز التعاون

الثلاثاء 12 يناير 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع ممثل لتوانيا الجديد لدى فلسطين تعزيز التعاون



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، ممثل لتوانيا الجديد لدى فلسطين "بيرتاس فينكيتيس"، حيث بحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأطلع رئيس الوزراء الضيف على آخر المستجدات السياسية، وتطورات الأوضاع في فلسطين، واستعرض الجهود المبذولة من أجل عقد الانتخابات وإعادة الوهج الديمقراطي في فلسطين، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

كما أطلع رئيس الوزراء ممثل لتوانيا على جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة انتشار فايروس "كورونا" وجلب اللقاحات، والخطط للنهوض والتعافي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها الجائحة.

#محمد اشتيه #ممثل لتوانيا

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