مستوطنون يقتلعون أشجار لوزية جنوب بيت أمر

الخليل /سما/

أقدم مستوطنون من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أرض مواطنين بلدتي بيت أمر وحلحول، على اقتلاع عشرات أشجار اللوزيات والعنب.

وأفاد الناشط محمد عياد عوض ، ان الارض يمتلكها المواطن محمد عيد شاكر ابو اسنينة،ومساحتها 4 دونمات تقريباً، حيث تقع في منطقة ابو رجب الى الجنوب الغربي للمستوطنة المذكورة، وذلك تحت حراسة جنود الاحتلال.

وأضاف عوض، لم يكتف المستوطنون بجريمتهم، بل قاموا بمحاولة الاعتداء على المواطن ابو اسنينة وعائلته خلال محاولتهم التصدي للمستوطنين وقام جنود الاحتلال بطردهم من المنطقة، تحت تهديد السلاح.