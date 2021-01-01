مستوطنون يهاجمهون نتنياهو بسبب مشاريع فلسطينية:"شريك لمخطط سيطرة للسلطة الفلسطينية"

القدس المحتلة /سما/

افاد موقع "واينت" الاخباري بأن وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، اعلن عن دفع عدد من مشاريع البناء للفلسطينيين في جلسة لجنة فرعية للتخطيط والبناء تابعة للادارة المدنية في الضفة الغربية وستعقد الاسبوع القادم، في حين هاجم المستوطنون رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد هذه الخطوة ووصفوه :"شريك لمخطط سيطرة للسلطة الفلسطينية".

واهم المخططات التي من المتوقع عرضها في جلسة اللجنة هي توسيع قريتي الولجة وحزمة في محيط مدينة القدس، اضافة الى مناقشة اللجنة اعطاء مصادقتها لمخططات لفندق في بيت لحم، وايداع المخططات الخاصة لفندق في بيت جالا، وايضا ستناقش اللجنة تسوية مباني زراعية في اراضي لقرية فلسطينية، وعدد اخرى من المخططات.

لجزء كبير من هذه المباني تم اصدار اوامر هدم، ومن المحتمل ان لا تصادق اللجنة على جميع هذه المخططات، حيث يدور الحديث عن جلسة اعتيادية، التي تجري كل فترة للمصادقة والموافقة على البناء الفلسطيني في المناطق C.

حركة "رغفيم" الاستيطانية احتجت على النية للمصادقة على مشاريع بناء فلسطينية وهاجمت نتنياهو واعتبرت انه يدعم "سيطرة السلطة الفلسطينية على مئات الدونمات"، كما انه في المقابل يستمر احتجاج المستوطنين للمطالبة بالمصادقة على تسوية 70 بؤرة استيطانية في مناطق الضفة الغربية ، حيث بدأ قادة المستوطنين منذ عدة ايام اضرابا مفتوحا عن الطعام امام ديوان رئيس الحكومة في القدس، ومن المتوقع ان يقوموا غدا بمسيرة احتجاجية.