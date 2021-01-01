  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر مهم لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء 12 يناير 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: تسهيل عملية الانتخابات أمر مهم لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة



رام الله /سما/

دعا الدكتور احمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ايطاليا ودول الاتحاد الأوروبي لدعم العملية الديمقراطية في فلسطين خاصة في القدس، حيث أن تسهيل عملية الانتخابات أمر هام لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة، والمساعدة في إزالة العقبات التي قد يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إجراء الانتخابات، أو في المناطق المسماه "جيم" .

وقال مجدلاني خلال لقائه القنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديل، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء إن الخيار الديمقراطي بإجراء الانتخابات ، مطلب شعبي، ليختار أبناء شعبنا من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع، وهو أيضا لتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني.

وأكد حرص الرئيس محمود عباس على اصدار المراسيم لتحديد موعدها، حيث أن الانتخابات تشكل مدخلا لانهاء الانقسام ولوضع خارطة طريق نحو الشراكة السياسية باطار منظمة التحرير الفلسطينية .

وثمن دعم ايطاليا لمؤسسات دولة فلسطين ومساهمتها المالية في دعم العديد من القطاعات والبرامج ، واستمرار للتعاون القائم بين دولة فلسطين وايطاليا.

ومن جانبه، شدد فيديل على ضرورة مواصلة التحركات، لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين ايطاليا وفلسطين.

وأكد التزام ايطاليا بدعم وتسهيل العملية الديمقراطية في فلسطين وكذلك في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وتحديدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة، مشيرا إلى أن بلاده سوف تعمل مع دول الاتحاد الاوروبي من أجل تذليل أية عقبات أمام الانتخابات .

وأعرب عن ترحيب ايطاليا بإجراء الانتخابات ودعمه للعملية الديمقراطية في دولة فلسطين، لتجديد الشرعية.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك.
 

#احمد مجدلاني #منظمة التحرير #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

هبوط حاد في سعر الدولار

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق: الأمور ناضحة لإصدار مراسيم الانتخابات..وهناك توجه مع "فتح" لإدارة الحكم بشكل جماعي

احمد يوسف

احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

حول 3 ملفات رئيسة ... إسرائيل تستعد لخلافات مع بايدن

وزيرة الصحة : 15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1441 حالة تعافٍ