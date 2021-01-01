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الصالح يدعو الهيئات المحلية لتحديد اولوياتها من المشاريع التطويرية

الثلاثاء 12 يناير 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يدعو الهيئات المحلية لتحديد اولوياتها من المشاريع التطويرية



رام الله /سما/

دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الهيئات المحلية في محافظة قلقيلية وفي المحافظات كافة، لتحديد اولوياتها من المشاريع التطويرية والتنموية الملحة للتنفيذ خلال العام الحالي، إثر تعطل تنفيذ عدد كبير منها العام الماضي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها الحكومة، إلى جانب التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار الصالح خلال زيارة ميدانية، اليوم الثلاثاء، لمحافظة قلقيلية، إلى ضرورة اشراك المجتمع المحلي في تحديد الاولويات من المشاريع والتي يجب أن تلبي الاحتياج الأوسع لمختلف الفئات وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والإرتقاء بها.

والتقى المحافظ اللواء رافع رواجبة الذي اطلعه على طبيعة الواقع والاوضاع الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والهموم المشتركة وأبرز احتياجات المحافظة، آملا في أن يكون العام الحالي حافلا بالمشاريع لخدمة المواطنين وتعزيزا لصمودهم.

كما التقى الصالح في مقر المديرية، رئيس بلدية قلقيلية، ورئيس مجلس قروي جينصافوط، وناقش معهم عددا من الاحتياجات الملحة والقضايا التي تتعلق بمتابعاتهم الميدانية وغيرها.

وتفقد مقر مجمع الخدمات في جينصافوط، واجتمع برؤساء المجالس في مقر المجلس الأول للخدمات المشتركة في جورة عمرة وناقش معهم الية عمل المجلس والخدمات التي يقدمها واحتياجاتهم من المشاريع.

وأكد الصالح أن الوزارة ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية خلال العام الحالي والتي سيلمس أثرها المواطنين على الأرض والتي تهدف لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح

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