كتلة فتح البرلمانية تعتمد قوائم المستفيدين من الكراسي الكهربائية

غزة /سما/

أنهت اللجنة التقييمية والطبية الخاصة بالكراسي الطبية لذوي الإرادة المكلفة من “كتلة فتح البرلمانية، برئاسة النائب محمد دحلان، ووزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بغزة، عملها بفحص الحالات التي تقدمت للحصول على الكراسي الكهربائية المقدمة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتقدمت كتلة فتح البرلمانية بجزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ حمدان آل نهيان على هذه المنحة الكريمة، والتي ستشكل فارق كبير في حياة المستفدين من هذه المنحة لما لها أثر مباشر على مساندتهم في المضي قدما بحياتهم بشكل أكثر سهولة للانتقال إلى أعمالهم أو كلياتهم ومدارسهم، وقضاء احتياجاتهم اليومية المختلفة.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها أنهت فحص 500 حالة تقدمت للحصول على هذه الكراسي عبر وزارة التنمية، حيث جرى المفاضلة بين احتياج الحالات المتقدمة وفق برنامج نقاط احتكمت له اللجنة لاختيار الحالات للحصول على الكراسي استندت للعمر والحالة الطبية والأهلية الذهنية والوضع الاجتماعي.

ووقعت اللجنة على القوائم النهائية للمواطنين الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الموضوعة وعددهم 150 حالة من فئات عمرية مختلفة ومن كافة محافظات قطاع غزة.

وستقوم كتلة فتح البرلمانية ووزارة التنمية تسليم الكراسي للمواطنين من ذوي الإرادة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيرةً أن هذا المشروع هو استكمال لسلسة نشاطات سابقة نفذتها الكتلة مع الفئات المختلفة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعربت كتلة فتح البرلمانية، عن املها توفير احتياجات أخرى تخدم كافة الفئات والشرائح التي تحتاج للمساعدة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون وتحديات خطيرة في ظل الحصار والانقسام التي ضرب كل مفاصل الحياة.