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سلفيت: إغلاق بلدة دير استيا شمال شرق المحافظة بسبب فيروس "كورونا"

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: إغلاق بلدة دير استيا شمال شرق المحافظة بسبب فيروس "كورونا"



سلفيت /سما/

اتخذ محافظ سلفيت عبدالله كميل اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإغلاق بلدة دير استيا شمال شرق المحافظة بسبب فيروس "كورونا".

وقال كميل في بيان صحفي: "الإغلاق يأتي لمدة 48 ساعة اعتبارًا من صباح غد، عقب تسجيل اصابات بفيروس كورونا".

وأضاف: "بعد التشاور مع جهات الاختصاص بالمحافظة، ونظراً للارتفاع في إعداد الإصابات بفيروس كورونا، تقرر إغلاق بلدة دير استيا إغلاقا شاملا".

وتابع: "يأتي ذلك لحصر خارطة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، وتمنع خلالها الحركه نهائيا بما في ذلك الموظفين وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات".

#محافظ سلفيت #اغلاق #فيروس كورونا

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