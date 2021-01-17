اقتصاد غزة تقرر استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

غزة /سما/

قررت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: "سيبدأ استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر موقع الهيئة من يوم الأحد 17/01/2021 وينتهي يوم الأحد 31/01/2021".

وبدوره، بين مدير عام الهيئة علام غباين، أنها ستفتح باب استقبال طلبات التمويل عدة مرات خلال العام، موضحًا أن الهيئة تمول المشاريع الزراعية والصناعية والخدماتية، ويتم تمويل المشاريع بنظام القرض الحسن وبدون أي رسوم إدارية.

وبين ن الحد الأقصى لقيمة تمويل المشروع 10 آلاف دولار، وتصل قيمة الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الدجاج البياض والدفيئات الزراعية إلى 15 ألف دولار، و20 ألف دولار للمشاريع الريادية، مبينا أن فترة السداد هي 36 شهرا وتمتد في بعض المشاريع إلى 50 شهرا.

ولفت إلى أن الهيئة وسعت الضمانات المالية، للعمل على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج التمويل، وتم السماح بكفلاء من وكالة الغوث والقطاع الخاص وموظفي السلطة الفلسطينية.