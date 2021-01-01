  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"لا تُكثروا الحديث عن مستقبل سلاح المقاومة"

احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي

الثلاثاء 12 يناير 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي



رام الله /سما/

دعا القيادي بحركة حماس د. أحمد يوسف، إلى عدم الحديث عن مستقبل سلاح المقاومة، وذلك بالتزامن مع انتظار إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً يُحدد فيه موعد عقدها.

وقال يوسف اليوم الثلاثاء، في سلسلة تدوينات له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تُكثروا الحديث عن مستقبل سلاح المقاومة، واتركوا الأمر لما بعد ظهور نتائج الانتخابات"، مُردفاً: "المقاومة لها من يحتضنها ويُحافظ عليها".

--

وتابع: "إذا جرت الانتخابات فأرجو أنّ لا يرتفع سقف تطلعات الإسلاميين لغير التواجد في المجلس التشريعي، وأنّ يتركوا الحكومة لمن هم أقدر على تسييرها".

-

وجاء في تدوينة أخرى ليوسف: "الانتخابات لن تُنهي الخلافات، ولكنها ستعطي الفرصة للتغيير والتفكير بمنهجية عمل سياسي مغاير، للتعامل مع الدولة المارقة إسرائيل".

---

ومن المقرر أنّ يجتمع الرئيس محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، يوم الجمعة المقبل، للاتفاق على المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات.

يُذكر أنّ الرئيس أجرى تعديلات على قانون الانتخابات، بينها إلغاء اشتراطاً سياسياً كان المترشح يتقدم به، يلتزم بموجبه بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.

#احمد يوسف #حماس #الانتخابات الفلسطينية #المجلس التشريعي #السلطة الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة ام سيف ونانو قبل فيديو الوداع

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

الأخبار الرئيسية

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

حول 3 ملفات رئيسة ... إسرائيل تستعد لخلافات مع بايدن

وزيرة الصحة : 15 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1441 حالة تعافٍ

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

يديعوت تتحدث عن الصراعات المتزايدة لخلافة الرئيس عباس وهذه أبز الاسماء ..